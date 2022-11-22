Саханефтегазсбыт договорился о поставке комплектующих для перевода автотранспорта на газ

Делегация АО «Саханефтегазсбыт», состоящая из главного инженера Общества Александра Николаевича НИФОНТОВА, начальника отдела автоматизированных систем управления Рустама Рамильевича МАВЛЮКАЕВА и ведущего специалиста по автомобильному транспорту Гурия Анатольевича КУЗЬМИНА, недавно провела переговоры с изготовителями газобаллонного оборудования ООО «АнтГрупп — ГБО».

В ходе встречи, прошедшей в рамках участия в 20-й Международной выставке газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе в г.Москве, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества и поставки комплектующих и дополнительного оборудования для АО.

Как рассказал главный инженер Александр Нифонтов, приобретенная продукция будет использована для оказания услуг по переоборудованию транспортных средств, чтобы те могли использовать для питания двигателей газомоторное топливо.

Также сотрудники Общества и представители ООО «Газпром газомоторное топливо» рассмотрели вопрос об аккредитации пункта по переоборудованию и техническому обслуживанию (далее ППТО) АО «Саханефтегазсбыт» для возможности предоставления субсидий в рамках программы от ПАО «Газпром». Это может стать дополнением к действующей на территории Республики Саха (Якутия) государственной программе по возмещению расходов на переоборудование технических станций.

Согласно требованиям данной Программы, ППТО Общества готовится пройти аккредитацию. Следует напомнить, что ранее ППТО Общества в рамках дилерского договора с ООО «АнтГрупп-ГБО» был получен сертификат на выполнение услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей, легких грузовых, грузовых автотранспортных средств и автобусов. Кроме того, ППТО имело сертификат на переоборудование автомобилей для работы на сжатом природном, сжиженных нефтяных или природных газах. Наряду с этим, имелось разрешение на гарантийное обслуживание и ремонт установленного газобаллонного оборудования.

Сотрудники Общества также участвовали в дискуссии, касающейся управления газомоторным автопарком, перспектив развития рынка переоборудования транспорта и других актуальных вопросов по установке и эксплуатации ГБО. «Деловое и неформальное общение, взаимодействие с ведущими игроками рынка по поставке и производству газобаллонного оборудования дало нам четкие представления о трендах и перспективах развития нашей деятельности в данном направлении», — отметил Александр Николаевич. По его словам, особый интерес у представителей «Саханефтегазсбыта» вызвали CIMC Enric Holdings Limited, ООО «АнтГрупп-ГБО», Ассоциация «Национальная ассоциация предприятий технического обслуживания транспортных средств», ООО «Вольта Газ», ГК Группа компаний «ГазСервисКомпозит», НПК «Ленпромавтоматика», ООО «Микрометан», ООО «НПК Шельф» и другие.