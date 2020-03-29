29.03.2020
11:25
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Коронавирус
«Саханефтегазсбыт» безвозмездно предоставил тару для дезинфицирующих средств
АО «Саханефтегазсбыт» безвозмездно передал 150 новых канистр объемом в 40 литров для дезинфицирующих средств.
Тара с шестью тоннами раствора гипохлорита натрия распределена по всем управам города Якутска, откуда осуществляется раздача управляющим компаниям и ТСЖ для проведения санитарной обработки в многоквартирных домах.
Переданные емкости являются специальной разработкой специалистов компании, имеют повышенную прочность и могут использоваться неоднократно.
По данным города Якутска на 28 марта, из 2424 МКД продезинфицировано 2371 дома что составляет 98 %. Данная работа продолжается.
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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