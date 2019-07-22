«Саханефтегазсбыт» использует разработки в области биотехнологий

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды входят в число приоритетных направлений работы АО «Саханефтегазсбыт». В компании совершенствуются подходы к управлению природоохранной деятельностью и проведению экологических мероприятий.

««АО «Саханефтегазсбыт» заинтересовано в использовании научно-технических разработок в области биотехнологий и охраны окружающей среды. Мы уделяем особое внимание вопросам экологической безопасности и активно поддерживаем значимые экологические проекты. Сотрудничество с научными центрами доказало свою эффективность и будет продолжено», — сказал руководитель Виктор ЛЕБЕДЕВ.

Совместно с Институтом проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук на нефтебазах АО «Саханефтегазсбыт» ведутся исследования по очистке почв от нефтяных загрязнений с применением биопрепаратов на основе углеводородокисляющих микроорганизмов.

«Компания обеспечивает постоянный контроль за состоянием почв на нефтебазах. В этом году изучение эффективности биологической очистки на территориях со «старыми» разливами планируется продолжить на Амгинской нефтебазе. Будут отобраны пробы почв для геохимических и микробиологических исследований, а также заложены опытные участки для обработки новыми биопрепаратами», — поделилась и.о.заведующей лабораторией геохимии каустобиолитов Института проблем нефти и газа СО РАН Юлия ГЛЯЗНЕЦОВА.

В результате прошлых исследований применения биологического способа очистки учеными выявлено, что внесение биопрепарата в почву усиливает фиксацию азота почвенными бактериями, повышает микробиологическую активность нарушенных земель, существенно снижает концентрацию нефтепродуктов.

Экспериментальные работы также проведены на территории нефтесклада Томмотской нефтебазы. После обработки почвы биопрепаратом и проведения фиторекультивации было отмечено уменьшение остаточного содержания нефтепродуктов и изменение в химическом составе почв. На контрольных площадках отсутствовали признаки нефтяного загрязнения и почва полностью соответствовала природному фону.

Стоит отметить, что все научно-исследовательские работы направлены на изучение восстановления экосистем, разработку новых технологий восстановления нефтезагрязненных территорий в условиях Крайнего Севера. Результативность подтверждается проведенными работами по биологической очистке почв на Ленской, Сангарской, Нижнеколымской и Якутской нефтебазах.