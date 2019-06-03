«Саханефтегазсбыт» доставил первую партию нефтепродуктов в вилюйскую группу районов

В АО «Саханефтегазсбыт» продолжается доставка нефтепродуктов в районы республики малыми реками.

В воскресенье в Нюрбу прибыл танкер «Ленанефть-2054». Это первый рейс в навигацию-2019 в вилюйскую группу районов. На борту две тысячи тонн нефтепродуктов. Сейчас на судне завершается перекачка бензина в ёмкости Нюрбинской нефтебазы. Более 500 тонн дизельного топлива останется на нефтебазе, а 1500 тонн бензина Р-92 будет отправлено в Сунтары.

Всего в АО «Саханефтегазсбыт» в летний период планирует доставить в вилюйскую группу районов более семи тысяч тонн нефтепродуктов. Объем поставок горючего сохраняется на уровне прошлых лет.