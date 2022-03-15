Сахамин похвастался отличной формой 💪

Певец Сахамин в соцсетях поделился с подписчиками о том, как увеличить мышечную массу. Певец с января этого года начал тщательно следить за питанием: взвешивает перед готовкой белки, жиры, углеводы, отказался от кока-колы, сладкого и мучного. Также певец занимается в зале с тренером два через два.

С 10х чисел января, кто следит в сторис знают, я перешёл на сбалансированное питание, жиры, углеводы, белки все взвешиваю перед готовкой, каждый день с утра готовлю на весь день, ничего лишнего не ем. Кока-кола с сахаром, сладкое, мучное убрал.

Занятия в зале с тренером 2 через 2, тренировки все плотнее и плотнее, каждое воскресенье взвешивание. Начинал с 75КГ, сейчас 69кг.