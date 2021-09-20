Сахамин Афанасьев выиграл с двукратным перевесом
Подведены предварительные итоги на дополнительных выборах народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва по одномандатному Колымо-Индигирскому избирательному округу, сообщает пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
Уверенную победу одержал Сахамин ААФАНСЬЕВ, первый заместитель секретаря РО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
По предварительным итогам за него отдали свои голоса 3228 человек (47,26% голосов избирателей). Отрыв от ближайшего соперника составил более 1600 голосов.
Трудовая деятельность
1990-1991 гг. — Станочник 1,2 разряда объединения «Якутмебель»
1991-1993 гг. — Служба в рядах Советской Армии
1993-1998 гг. — Студент Иркутского государственного технического университета
1998-2005 гг. — Главный специалист – жилищный инспектор, начальник аналитико-правового управления, заместитель Главного государственного жилищного инспектора Государственной жилищной инспекции РС (Я)
2005-2009 гг. — Первый заместитель главы, управляющий администрации муниципального района «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия)
2009-2010 гг. — Директор муниципального унитарного предприятия «Комфорт»
2010-2011 гг. — Руководитель Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия)
2011-2014 гг. — Руководитель исполнительного комитета Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
2014 -н/время — Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
+7 (999) 174-67-82