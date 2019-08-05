Сахамин Афанасьев встретился с советником главы Рослесхоза

С советником главы Рослехоза Александром Агафоновым встретился сегодня министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев. Стороны обсудили лесопожарную обстановку на территории региона и дополнительные меры по борьбе с огнем.

Как отметил министр, основная проблема – это пожары в зоне контроля.

«Эти территории можем только контролировать, на их тушение расходовать федеральные средства не имеем права», — сказал он.

В свою очередь, Александр Агафонов сообщил, что сегодня с утра успел ознакомиться с отчетами «Авиалесоохраны» и регионального МЧС России.

«Видно, что ситуация сложная, но контролируемая. По мере возможности будем наращивать силы и средства для тушения лесных пожаров», — прокомментировал советник главы Рослезхоза.

В рамках рабочего визита в Якутию Александр Агафонов также сегодня примет участие в совещании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также ознакомиться с деятельностью ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана».