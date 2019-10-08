Сахамин Афанасьев встретился с членом Общественного совета при Минприроды РФ

В рамках открытия фотовыставки «Первозданная Россия» состоялась встреча министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамина Афанасьева с доктором экономических наук, руководителем научно-исследовательской лаборатории РАНХиГС при Президенте РФ, членом Общественного Совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Светланой Липиной. Стоит отметить, что в Общественном совете при Минприроды России она возглавляет рабочую группу по Арктике.

Сахамин Афанасьев и Светлана Липина обсудили вопросы природоохранных мероприятий в Российской Арктике, вопросы экопросвещения и образования, опыт работы регионального министерства с крупными недропользователями.

Кроме того, Светлана Артуровна выразила заинтересованность в сотрудничестве между Общественным советом при Минприроды РФ и Общественным экологическим советом при Минэкологии РС(Я).

«У нас общая цель – сохранить хрупкую природную среду арктической зоны», — подчеркнула С. Липина.

По итогам встречи стороны договорились о сотрудничестве и постоянном взаимодействии в области охраны окружающей среды.