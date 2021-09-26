Сахамин Афанасьев: Вот он настал миг прощанья…

Избранный депутатом Ил Тумэна Сахамин АФАНАСЬЕВ попрощался в соцсети со статусом министра экологии, природопользования и лесного хозяйства. И заверил соратников, что продолжит работу, но уже в новом качестве.

— Дорогие друзья!

Вот и настало время расставаться. Благодарю каждого, кто был со мной все эти годы и поддерживал меня. Мы с вами прошли удивительные 7 лет, где были и радостные, и сложные моменты. Но позитива, оптимизма и достижений у нас, все же, было больше.

Мы с вами реализовали множество мероприятий и проектов федерального, республиканского и муниципального уровня. Все наши общие усилия были направлены на обеспечение рационального природопользования и экологического благополучия республики.

Я признателен за доверие и плодотворную совместную деятельность коллективу Министерства экологии, всем подведомственным учреждениям, ветеранам, общественным экологам, педагогическим коллективам школ, ссузов и детсадов. В Минэкологии Якутии работают истинные патриоты своей республики, чуткие и ответственные люди.Я счастлив, что мне удалось познакомиться и поработать с прекрасными людьми, настоящими профессионалами своего дела. Мы с вами сделали очень многое, и продолжим начатое уже на другом уровне.

Слова благодарности хочу выразить руководству республики, главе А.С. Николаеву и Правительству РС(Я), коллегам из Госсобрания (Ил Тумэн) П.В. Гоголеву, А.Н. Жиркову, В.М. Прокопьеву; Г.И. Данчиковой, Е.А. Борисову, А.К.Акимову, главам районов, поселений, и районным советам депутатов, некоммерческим организациям, партнерам, недропользователям, природопользователям и представителям СМИ за ту большую работу, которую мы с вами вместе проделали за все эти годы. Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нам в деле защиты экологии Якутии.

Также хочу поблагодарить всех тех, с кем мы тесно сотрудничали на протяжении всего времени: коллегию Министерства, членов Научно-технического совета, ОЭС, коллективы СВФУ, АГАТУ, Института биологии СО РАН, НИИПЭС СВФУ за взаимодействие в вопросах выработки экологической и кадровой политики.

Я благодарю такие структуры, как Минобороны РФ, МЧС РФ, МВД, Росгвардию, Прокуратуру, Природоохранную прокуратуру, СК РФ, Росприроднадзор, Рослесхоз, Роспотребнадзор, Росрыболовство, Росводресурсы, Ленское бассейновое водное управление, Рослесинфорг, Рослесзащита за успешное сотрудничество в области выполнения федеральных полномочий и межведомственному взаимодействию. Слова благодарности хочу выразить федеральным министрам С.Е. Донскому, Д.Н. Кобылкину, А.А. Козлову, председателям и членам комитетов Госдумы РФ О.В. Тимофеевой, Н.П. Николаеву, Н.С. Валуеву, и конечно коллективам WWF, CAFF, Северного форума, комитета ЮНЕСКО.

Уверен, что в качестве министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) я смог внести свой посильный вклад в дело охраны окружающей среды Якутии. Прошу не судить строго результаты моих трудов, я всегда старался быть открытым, честным, гласным, сделал все возможное, что было в моей компетенции и направлял все усилия, чтобы сохранить природу Якутии

Было очень интересно работать. Желаю вам энергии, сил, терпения, удачи и успехов! Махтал буолуохтун, дьолу-саргыны!