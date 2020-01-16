16.01.2020
11:15
108

Политика

Сахамин Афанасьев: Внедрение системы экомониторинга позволит повысить эффективность работы

Президент России Владимир ПУТИН в ходе оглашения своего послания федеральному собранию призвал сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей России. По его словам в ближайшие годы предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха, в дальнейшем распространить такой контроль на всю страну, причём не только за состоянием воздуха, но и воды, и почвы, то есть сформировать полноценную систему экологического мониторинга.

Комментируя послание президента РФ министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин АФАНАСЬЕВ подчеркнул, что в республике функционирует действенная региональная сеть экологического мониторинга, включающая более 500 пунктов наблюдения.  

«Растет эффективность контрольно-надзорных и мониторинговых мероприятий, в том числе охват территории республики экологическим мониторингом составляет 54%. Также показатель по достижению охвата системой экологического мониторинга территории промышленного освоения и антропогенного воздействия достиг 75%», — сказал он.

Сахамин Афанасьев особо отметил, что настоящее время взят курс на цифровизацию природоохранной сферы.

«В рамках региональной государственной информационной системы «Природопользование и охрана окружающей среды» открытость экологической информации для населения республики обеспечивает веб-портал «Экологический паспорт» и Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды».

Фото: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх