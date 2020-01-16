Сахамин Афанасьев: Внедрение системы экомониторинга позволит повысить эффективность работы

Президент России Владимир ПУТИН в ходе оглашения своего послания федеральному собранию призвал сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей России. По его словам в ближайшие годы предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха, в дальнейшем распространить такой контроль на всю страну, причём не только за состоянием воздуха, но и воды, и почвы, то есть сформировать полноценную систему экологического мониторинга.

Комментируя послание президента РФ министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин АФАНАСЬЕВ подчеркнул, что в республике функционирует действенная региональная сеть экологического мониторинга, включающая более 500 пунктов наблюдения.

«Растет эффективность контрольно-надзорных и мониторинговых мероприятий, в том числе охват территории республики экологическим мониторингом составляет 54%. Также показатель по достижению охвата системой экологического мониторинга территории промышленного освоения и антропогенного воздействия достиг 75%», — сказал он.

Сахамин Афанасьев особо отметил, что настоящее время взят курс на цифровизацию природоохранной сферы.