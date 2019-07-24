Сахамин Афанасьев: важно участие общественности в реализации нацпроекта «Экология»

23 июля в Общественном центре сторонниками Партии «Единая Россия» организована встреча с общественностью по Национальному проекту «Экология». На встрече приняли участие Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин АФАНАСЬЕВ и руководитель департамента Министерства ЖКХ и энергетики Якутии Валентин ЧАН.

В республике паспорта региональных проектов утверждены по четырем федеральным проектам: «Чистая вода», «Чистая страна», «Сохранение лесов» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В рамках регионального проекта «Чистая страна» будут ликвидированы четыре несанкционированные свалки в границах городов. В 2020 году – в Якутске, в 2021-м – в Нюрбе, в 2024-м – в Вилюйске и Мирном. На рекультивацию свалки города Якутска на 9-м километре Вилюйского тракта в 2020 году из федерального бюджета предусмотрено 547,08 млн рублей из общей стоимости проекта 563,9 млн.рублей.

Также в 2021 году будет ликвидирован наиболее опасный объект накопленного экологического вреда – хвостохранилище Куларской золотоизвлекающей фабрики в Усть-Янском улусе, которое не эксплуатируется с 1990 года. На ликвидацию данного объекта планируется выделить из федерального бюджета 236,5 млн. рублей.

В рамках проекта «Сохранение лесов» в планах оснащение специализированных учреждений техникой, в том числе лесопожарной для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

С вопросами и предложениями выступили общественные экологи, предприниматели, занимающиеся переработкой твердых отходов.

Общественник Любомир МИХАЙЛОВ обозначил вопрос действий органов власти по факту обнаружения рыб с деформацией и язвами. Напомним, что в месcенджерах и социальных сетях распространяется видеоролик о том, что в водоеме рядом с селом Тылгыны Вилюйского района выловлены рыбы – карась с деформацией верхней челюсти и плотва с розоватыми язвами. Сахамин Афанасьев ответил, что по данному факту Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики направило соответствующие запросы в Якутский филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии». Также он добавил, что в случае обнаружения каких-либо видных аномалий у рыб, животных, птиц, необходимо сохранить биологические материалы и обратиться в инспекцию государственного экологического надзора в улусе или районе.

Несколько предложений поступило по вопросу раздельной сортировки и последующей переработки твердых коммунальных отходов. Региональный координатор проекта Партии «Единая Россия» «Чистая страна», доктор биологических наук Михаил ЧЕРОСОВ предложил сформировать рабочую группу из числа общественников по данному вопросу. Отметим, что сразу же после встречи несколько человек изъявили желание работать в составе группы.

По итогам встречи Сахамин Афанасьев отметил важность участия общественности в реализации Национальных проектов и пригласил общественных экологов войти в состав общественного экологического совета Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

Председатель Регионального совета сторонников Партии «Единая Россия», народный депутат Иван СЛЕПЦОВ отметил, что до конца августа будут проводиться подобные информационные встречи с гражданами, чтобы каждый желающий мог быть в курсе того, как реализуются национальные проекты на территории нашей республики. Уже прошли встречи по пяти нацпроектам.

Следующая встреча пройдет 26 июля по Нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Встреча пройдет в актовом зале Общественной палаты республики по адресу ул. Курашова, д. 24, 4 этаж, каб. 401. Вход свободный, предварительно необходимо направить ФИО и контакты на электронную почту sovet.storonnikov.2019@mail.ru.