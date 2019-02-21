Сахамин Афанасьев: В своей работе будем опираться на общественных инспекторов и молодежь

20 февраля Президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию РФ.

На церемонии присутствовали члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы РФ, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов и другие.

«В своем Послании Владимир Путин особое внимание уделил гражданскому контролю, порекомендовал опираться на общественных экологических инспекторов», — отметил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев.

«Пару лет назад в Якутии была создана система общественных инспекторов. На сегодня 443 человек вступили в ряды общественных инспекторов. Они в соответствии с возложенными на них задачами принимают участие в рейдовых мероприятиях, патрулированиях на ООПТ, предупреждают и выявляют нарушения природоохранного законодательства и установленного режима ООПТ, проводят разъяснительную работу среди населения в области охраны окружающей среды и т.д.

В настоящее время есть примеры эффективной работы общественных инспекторов. Этот институт способствует налаживанию обратной связи между властью и населением и позволяет воспитывать ответственное отношение к природе.

Еще одним ключевым моментом Послания стало то, что Президент призвал молодежь включиться в решение экологических проблем страны. Считаю, что это очень важный и правильный призыв. Так как именно от молодёжи во многом зависит, какое экологически благополучное будущее ждет нас.

Радует то, что у нас в республике молодежь также активно включается в экологическую деятельность. Так, при нашем министерстве с 2017 года действует Молодёжный экологический Совет, который создан в целях привлечения молодежи к проблемам экологической безопасности, развития комплексного подхода к системе экологического просвещения, воспитания, образования. Члены Совета занимаются организацией и проведением экологических акций и мероприятий, молодежных форумов и конференций.

В целом же хочу отметить, что озвученные накануне Президентом страны задачи по экологической составляющей, созвучны с нашими планами на ближайшие годы», — заключил Сахамин Афанасьев.