Сахамин Афанасьев: Так работать в Якутии недопустимо!

Сегодня министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я Сахамин Афанасьев провел совещание по итогам контрольно-надзорных мероприятий по несанкционированному обустройству автозимника через реку Токко Олекминского улуса. На совещании приняли участие специалисты Минэкологии Якутии, МинАрктики, Минпромгеологии, Управления Росприроднадзора, Росрыболовства, Природоохранной прокуратуры и Тянского наслега, а также представитель ООО «НордГолд Менеджмент» и ООО «Рудник Таборный» Александр Бурмистров.

Представители республиканских и федеральных надзорных органов указали на то, что на месте отсыпки ледовой поверхности реки Токко выявлено ряд грубых нарушений

«На лицо факт несоблюдения требований природоохранного, водного, лесного законодательств. Кроме того, нарушены права коренных малочисленных народов Севера на ведение традиционного природопользования, так как данная местность относится к территории родовой общины Тянского национального наслега. По всем выявленным нарушениям возбуждены административные расследования», — отметили они.

В свою очередь Александр Бурмистров подчеркнул, что руководство Общества не было в курсе о существовании данных автозимников.

«В настоящее время у нас проводится внутреннее расследование по этому поводу. На лицензионном участке подрядчиков у нас несколько, всех проверим и обязательно выясним, кто причастен к данному правонарушению», — сказал он.

Одним из грубых нарушений предприятия стала незаконная рубка лесных насаждений с применением тяжелой техники. Размер незаконной рубки лесных насаждений составил 962 куб. м. По данному факту материалы дела направлены в отдел МВД по Олекминскому району для возбуждения уголовного дела по статье 260 УК РФ.

В завершение совещания Сахамин Афанасьев сделал серьезное замечание руководству ООО «НордГолд Менеджмент» и ООО «Рудник Таборный» о том, что не приняты конкретные меры по организации производственного и экологического контроля.

«Все это повлекло множество административных дел, но самое главное — не отработаны вопросы взаимодействия с местной общиной эвенков. Менеджмент предприятий запустили эту важную работу. Также необходимо довести до конца заключение соглашений с Тянским национальным наслегом и проведение этнологической экспертизы», — подчеркнул он.

Сахамин Афанасьев поручил всем ответственным надзорным органам в установленные сроки завершить административные расследования и привлечь виновных лиц к ответственности. А предприятиям ООО «НордГолд Менеджмент» и ООО «Рудник Таборный» в срок до 30 марта поручил убрать самовольные насыпи, вернуть захваченные земли государственного лесного фонда и добровольно возместить ущерб, нанесенный водному объекту и лесному фонду.

Кроме того, глава ведомства попросил Министерство промышленности и геологии начать процедуру приостановления лицензии данных предприятий до устранения всех выявленных нарушений.