Сахамин Афанасьев провел осмотр объектов «АЛРОСА» в Мирнинском районе

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев в рамках рабочего визита 20 июня в Мирнинском районе провел осмотр объектов АК «АЛРОСА» (ПАО).

В ходе рабочего визита он посетил гидротехнические сооружения компании, руслоотводный канал на реке Ирелях, месторождения «Иреляхская россыпь» и «Горное», накопитель «Тымтайдах» и хвостохранилище III очереди ОФ №3.

По итогам осмотра состоялось рабочее совещание с участием исполнительного директора АК «АЛРОСА» (ПАО) Игорем Соболевым. Он сделал сообщение о принимаемых мерах компанией по обеспечению экологической безопасности.

Как было отмечено руководством АК «АЛРОСА» (ПАО) в ходе совещания, восстановительные работы на месте прорыва дамб дражных котлованов месторождения «Иреляхская россыпь» были завершены полностью с соблюдением установленных сроков.

Также представители компании сообщили, что на сегодняшний день хвостохранилища фабрик находятся на безопасном состоянии и не представляют угрозы водным объектам.

Напомним, 20 августа в ходе рейдового обследования акватории водных объектов рек Ирелях и Малая Ботуобуя был установлен факт загрязнения водных объектов в результате прорыва дамб дражных котлованов месторождения «Иреляхская россыпь».

По итогам осмотра объектов Сахамин Афанасьев рекомендовал держать на усиленном контроле уровни реки Ирелях, во время осадков и обеспечивать удовлетворительное техническое состояние дамбы руслоотводного канала реки Ирелях.