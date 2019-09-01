Сахамин Афанасьев провел экоурок

Сегодня, в День знаний, первые звонки прозвенели во всех школах нашей республики. Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев традиционно стал почётным гостем на торжественной линейке в средней школе №5 г. Якутска. В этом году в первый класс школы пошли 160 малышей, сформированы четыре первых класса.

В своем приветственном слове на линейке Сахамин Афанасьев отметил:

«Сегодня особенный день для первоклассников, самый волнующий и самый торжественный день в их жизни. Сегодня особенный день и для старшеклассников — выпускников школы, для которых этот год будет очень важным для будущей жизни, который во много определит их будущую судьбу».

Сахамин Афанасьев признался, что с пятой школой у него особенная связь, так как обе его дочери учились и учатся в стенах этой школы.

«Старшая дочка выпускница этой замечательной школы, младшая в этом году пошла в 11 класс», — сказал министр.

Далее министр в этот день традиционно провел экологический урок для учеников 8 «г» класса 2 школы г. Якутск на тему «Экология начинается с тебя!». Он рассказал том, как важно заботиться об окружающей среде, правильно утилизировать бытовые отходы, как защищать растительный и животный мир, как внести свой вклад в сохранении уникальной природы Якутии. В завершении экоурока самым активным ученикам Сахамин Афанасьев вручил «Дневники зеленого пионера Якутии» и пожелал успехов, достижения высот и открытий на пути освоения новых знаний.