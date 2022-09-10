10.09.2022
12:14
854

Якутия

Сахамин Афанасьев предупредил об уголовной ответственности за клевету

В своем тгк Сахамин Афанасьев председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Ил Тумэна сообщил, что «по факту не соответствующей действительности публикации в анонимных телеграмм каналах, со ссылкой на интернет издания, о вероятных нарушениях коррупционного характера довожу до вашего сведения заключение УФАС по РС(Я). Предупреждаю, что согласно законодательству Российской Федерации, за распространение клеветы, т.е распространение заведомо ложных сведений, установлена уголовная ответственность.

Фото: тгк Сахамин Афанасьев
Источник: тгк Сахамин Афанасьев

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх