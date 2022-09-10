Сахамин Афанасьев предупредил об уголовной ответственности за клевету

В своем тгк Сахамин Афанасьев председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Ил Тумэна сообщил, что «по факту не соответствующей действительности публикации в анонимных телеграмм каналах, со ссылкой на интернет издания, о вероятных нарушениях коррупционного характера довожу до вашего сведения заключение УФАС по РС(Я). Предупреждаю, что согласно законодательству Российской Федерации, за распространение клеветы, т.е распространение заведомо ложных сведений, установлена уголовная ответственность.

Фото: тгк Сахамин Афанасьев Источник: тгк Сахамин Афанасьев

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