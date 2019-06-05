Сахамин Афанасьев поздравляет с Днем эколога

Уважаемые коллеги, ветераны отрасли!

Дорогие друзья!

От имени Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) поздравляю вас с праздником – Днем эколога и Международным днем окружающей среды!

День эколога – это праздник для всех, кто любит и ценит природу, заботится о ее сохранности, чистоте, кто старается сохранить мир таким, каков он и есть.

Хочу выразить вам глубокую признательность за вашу активную позицию и совместную работу по совершенствованию системы управления в области охраны окружающей среды.

Экология сегодня является приоритетом национальной политики. В Послании Федеральному Собранию и Указе Президента Российской Федерации о стратегических задачах развития на период до 2024 года предусмотрена комплексная программа экологического развития.

Сегодня в республике ведется активная работа по реализации национального проекта «Экология». Убежден, что совместными усилиями и благодаря профессионализму специалистов отрасли, все задачи будут нами выполнены на должном высоком уровне.

Охрана природы — дело, не знающее государственных границ. Для каждого из нас это повод задуматься о своей личной ответственности за состояние окружающей среды, вспомнить труд тех, кто изо дня в день борется за сохранение природных богатств, тех, кто повышает экологическую культуру населения, и по собственной инициативе делает важные и нужные дела.

С праздником! С Днем эколога!

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

Сахамин Афанасьев