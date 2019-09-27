Сахамин Афанасьев поздравляет многонациональный народ Якутии

27 сентября крупнейший субъект Российской Федерации – Республика Саха (Якутия) – отмечает День государственности. Партия «Единая Россия» поздравляет многонациональный народ Якутии с праздником!

Сахамин АФАНАСЬЕВ, Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ«:

– Вопрос о становлении государственности Якутии через определение статуса в составе России был поднят в начале 1920-х годов.

В тот непростой исторический период идея предоставления Якутии статуса автономной республики в составе РСФСР была поддержана советской властью и лично Владимиром Ильичем Лениным. В результате в апреле 1922 года вышло в свет соответствующее Постановление ВЦИК. Якутия приобрела статус автономной ССР в составе РСФСР.



Важным этапом становления государственности Якутии стало провозглашение Декларации о государственном суверенитете и Конституции.

Провозглашение Декларации о государственном суверенитете произошло 27 сентября 1990 года. С этого момента 27 сентября считается Днём государственности Республики Саха (Якутия).



Ежегодно в течение нескольких дней в конце сентября по всей республике пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню государственности.

К участию и проведению праздничных мероприятий привлекаются учреждения культуры и искусства, политические и общественные деятели и организации.



Обязательным в День государственности становится возложение цветов и венков к памятникам основоположникам государственности республики: Василию Васильевичу Никифорову-Кyлyмнyyр, Максиму Кировичу Аммосову, Платону Алексеевичу Ойунскому и др.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляет весь многонациональный народ Республики Саха (Якутия) с этим замечательным днем!

За последние годы в республике заложен надежный фундамент для реализации долгосрочных стратегических планов – в первую очередь национальных и партийных проектов.

Растет уровень жизни населения, укрепляется социальная сфера. Много делается для сохранения семейных ценностей. Большое внимание уделяется духовному и культурному возрождению. Наши достижения оказывают позитивное влияние на экономику Якутии и всей страны.

С праздником вас, дорогие якутяне! С Днем государственности!