Сахамин Афанасьев поздравляет многонациональный народ Якутии
27 сентября крупнейший субъект Российской Федерации – Республика Саха (Якутия) – отмечает День государственности. Партия «Единая Россия» поздравляет многонациональный народ Якутии с праздником!
Сахамин АФАНАСЬЕВ, Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ«:
– Вопрос о становлении государственности Якутии через определение статуса в составе России был поднят в начале 1920-х годов.
В тот
непростой исторический период идея предоставления Якутии статуса автономной
республики в составе РСФСР была поддержана советской властью и лично Владимиром
Ильичем Лениным. В результате в апреле 1922 года вышло в свет соответствующее
Постановление ВЦИК. Якутия приобрела статус автономной ССР в составе
РСФСР.
Важным этапом становления государственности Якутии стало провозглашение Декларации о государственном суверенитете и Конституции.
Провозглашение
Декларации о государственном суверенитете произошло 27 сентября 1990 года. С
этого момента 27 сентября считается Днём государственности Республики Саха
(Якутия).
Ежегодно в течение нескольких дней в конце сентября по всей республике пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню государственности.
К участию и
проведению праздничных мероприятий привлекаются учреждения культуры и
искусства, политические и общественные деятели и организации.
Обязательным в День государственности становится возложение цветов и венков к памятникам основоположникам государственности республики: Василию Васильевичу Никифорову-Кyлyмнyyр, Максиму Кировичу Аммосову, Платону Алексеевичу Ойунскому и др.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляет весь многонациональный народ Республики Саха (Якутия) с этим замечательным днем!
За последние годы в республике заложен надежный фундамент для реализации долгосрочных стратегических планов – в первую очередь национальных и партийных проектов.
Растет уровень жизни населения, укрепляется социальная сфера. Много делается для сохранения семейных ценностей. Большое внимание уделяется духовному и культурному возрождению. Наши достижения оказывают позитивное влияние на экономику Якутии и всей страны.
С праздником вас, дорогие якутяне! С Днем государственности!
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