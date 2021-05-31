Сахамин Афанасьев: Пост благодарности

Уважаемые жители Верхнеколымского, Момского, Оймяконского, Среднеколымского улусов! Дорогие земляки!

От души благодарю всех принявших участие в предварительном голосовании по определению кандидата в депутаты по Колымо-Индигирскому избирательному округу. Вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, вы совершили гражданский поступок, проявили инициативу, приняли участие в предварительном голосовании и дальнейшем развитии республики. Благодаря таким неравнодушным людям как вы республика становится лучше, сильнее, современнее.

Я говорю спасибо тем, кто поддержал мою кандидатуру. Спасибо за доверие. Теперь, когда итоги подведены и определен кандидат, я продолжу начатую работу. По-прежнему открыт для диалога и взаимодействия. Приходите, пишите, моя команда будет рада вас видеть.

Особая благодарность организаторам, ответственным за проведение предварительного голосования «Единой России», которые в непростое время смогли обеспечить организацию голосования на высоком уровне и безопасность на участках с соблюдением всех профилактических мер.

В ходе предварительного голосования, за короткий промежуток времени, мною получено много наказов и пожеланий, которые нам вместе предстоит сформировать в план предстоящей работы и воплотить в реальность. Надеюсь на совместную и плодотворную работу. Сегодня наша главная задача – сохранить преемственность, единство и согласие. Если мы все вместе, то все получится.

Впереди нас ждут выборы. Верю, что мы также достойно проведём и предстоящую избирательную кампанию.

Впереди еще много работы. Работы в команде, работы на результат, работы для вас.

Ещё раз благодарю за доверие!