Сахамин Афанасьев посмотрел на работу профессионалов

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин АФАНАСЬЕВ, его заместитель Алексей АГЕЕВ и руководитель ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» Владимир ЛЕОНОВ накануне с пожарными федеральной Авиалесоохраны вылетели в Мегино-Кангаласский улус в целях оперативного тушения нового очага лесного пожара.

Первостепенной задачей команды стало обнаружение лесного пожара. Как выяснилось, горел сосновый бор, было принято решение высадить десантников на тушение данного возгорания. С вертолета провели осмотр места возникновения лесного пожара и выявили причины. Пожар был низовой, при порывах ветра пытался переходить на верховой. На место возгорания десантировались лесопожарные федеральной Авиалесоохраны. Сразу же после высадки, началась прокладка минполосы.

Как отметил Сахамин Афанасьев, раннее обнаружение, переброска сил и средств позволяет оперативно ликвидировать лесные пожары.

«Ребята настоящие профессионалы, знают свое дело», — сказал министр.

Отметим, что рядом с данным возгоранием находится сайылык, где проживает более 100 человек и много голов крупного рогатого скота.