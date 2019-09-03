Сахамин Афанасьев поднял тему бесплатного питания для лесных пожарных

Сегодня, 3 сентября, в рамках дискуссионной площадки «Лесное законодательство в действии» на национальном «Лесном форуме — 2019» в г. Красноярск министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев рассказал о реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в Якутии.

С начала 2019 года Минэкологии РС(Я) начало работы по реализации регионального проекта.

«На сегодняшний день в целях реализации приобретено 28 единиц техники по охране лесов от пожаров, вновь приобретенная техника активно применяется на тушении лесных пожаров, в местах её использования удалось оперативно локализовать и ликвидировать большинство лесных пожаров, не допуская распространения на обширные территории», — сообщил Сахамин Миланович.

Как отметил министр, оснащенность специализированной лесопожарной техникой учреждений Республики Саха (Якутия) составляет только 44% от нормативной, при этом износ имеющейся лесопожарной техники и оборудования составляет от 80 до 100%.

«В результате приобретения специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках утвержденных параметров регионального проекта «Сохранение лесов» позволит повысить оснащенность техникой только до 74%, что позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров всего на 4%», — сказал он.

В связи с этим, Сахамин Афанасьев предложил в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» увеличить выделение субвенций из средств федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники и оборудования в объеме 200,0 млн. рублей ежегодно.

Глава ведомства так же обратил внимание на проблему лесовосстановления на территории республики. В частности, основным способом лесовосстановления в Якутии является содействие естественному лесовозобновлению.

По его словам, за последние три года общий объем мероприятий по содействию естественному возобновлению в среднем по Республике Саха (Якутия) составляет 11 тыс. га, из них на площади 800 га проводятся за счет средств федерального бюджета в рамках государственного задания, а также запланированные мероприятия арендаторами и лесозаготовителями, в соответствии проектами освоения лесов.

Следует отметить, что с учетом климатических особенностей региона, создание лесных культур в 70-80-х годах проводилось путем посева семян на площади лесовосстановления, при котором не требовалось создание лесных питомников по выращиванию посадочного материала.

«Выращивание лесных культур, в том числе с закрытой корневой системой не оправдано с экономической точки зрения, ввиду высокого уровня естественного лесовосстановления вследствие природных процессов и проводимых мероприятий по содействию лесовозобновления», — добавил Сахамин Миланович.

В этой связи, он озвучил ряд предложений о возможности проведения лесовосстановления и лесоразведения путем мер по содействию естественному возобновлению леса.

Также в своем выступлении министр обратил внимание на тему обеспечения бесплатным питанием работников лесопожарных формирований. Отметим, что работники специализированных лесопожарных формирований в прежние годы всегда обеспечивались бесплатным питанием за счет федерального бюджета, однако с изменением нормативно-правовой базы данный пункт был не учтён.

Сахамин Афанасьев подчеркнул, что обеспечение бесплатным питанием и снабжением питьевой водой работников, непосредственно участвующих в тушении лесных пожаров, является частью мероприятий по соблюдению мер техники безопасности проведения работ.