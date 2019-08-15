Сахамин Афанасьев побывал на месте тушения пожаров в Усть-Алданском улусе

Сегодня министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев побывал в Усть-Алданском улусе, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией лесными пожарами и проинспектировать ход работ по их тушению.

Сахамин Афанасьев на вертолете осмотрел территории пройденные огнем и лично посетил территорию, где пожарные ведут работы по тушению огня. В данное время пожар вблизи с. Балыктаах локализован, ведутся работы по его ликвидации.

Подводя итоги работы, министр отметил, что ситуация, связанная с лесными пожарами на территории Якутии, находится под личным контролем главы республики Айсена Николаева.

«На сегодняшний день созданная группировка сил и средств достаточна для локализации и ликвидации основных очагов природных пожаров», — сказал министр.

Он также поручил усилить разъяснительную работу среди населения, чтобы не допустить распространения недостоверной информации о лесопожарной обстановке в республике.