Сахамин Афанасьев побывал на месте тушения пожаров в Усть-Алданском улусе
Сегодня министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев побывал в Усть-Алданском улусе, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией лесными пожарами и проинспектировать ход работ по их тушению.
Сахамин Афанасьев на вертолете осмотрел территории пройденные огнем и лично посетил территорию, где пожарные ведут работы по тушению огня. В данное время пожар вблизи с. Балыктаах локализован, ведутся работы по его ликвидации.
Подводя итоги работы, министр отметил, что ситуация, связанная с лесными пожарами на территории Якутии, находится под личным контролем главы республики Айсена Николаева.
«На сегодняшний день созданная группировка сил и средств достаточна для локализации и ликвидации основных очагов природных пожаров», — сказал министр.
Он также поручил усилить разъяснительную работу среди населения, чтобы не допустить распространения недостоверной информации о лесопожарной обстановке в республике.
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