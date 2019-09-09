Сахамин Афанасьев поблагодарил избирателей, поддержавших кандидатов от «Единой России»

Секретарь Якутского регионального отделения Партии Сахамин Афанасьев подвел итоги выборов в Республике Саха (Якутия), прошедших 8 сентября в Единый день голосования. Якутское отделение «Единой России» на высоком уровне организовало избирательную кампанию «Осень-2019» и добилось более чем убедительной победы.

Сахамин Афанасьев поблагодарил кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», за сложную и очень непростую предвыборную борьбу и за то, что убедили своих избирателей отдать голоса за представителей Партии большинства.

— Благодарю якутян, которые сделали обдуманный шаг и отдали свои голоса за «Единую Россию», поддержав тем самым политику нашего государства. Партия будет защищать своих избирателей и выполнять свои обещания, — сказал Сахамин Миланович.

В Единый день голосования выборы прошли в 18 муниципальных образованиях. В подавляющем большинстве избирательных кампаний убедительную победу одержали кандидаты от «Единой России».

На выборах глав поселений кандидаты от «Единой России» выиграли в 14, что составило 77,8%. В двух – поселке Пеледуй Ленского района и селе Белькачи Усть-Майского – выиграли представители КПРФ (11%).

Не менее жесткая борьба велась среди претендентов на глав четырех муниципальных районов и городского округа «Жатай».

С результатом 75% победу одержали кандидаты от «Единой России». Члены Партии уверенно победили на выборах глав Аллаиховского, Нижнеколымского районов и Жатая.

Основные выборы прошли в 18 муниципальных образованиях. В пяти – досрочные выборы глав, в двух – повторные выборы депутатов, в 29 – дополнительные выборы депутатов представительных органов.