01.06.2020
17:20
43
Экология
Сахамин Афанасьев ответит на вопросы подписчиков в прямом эфире
Завтра, 2 июня, в 17:00 по якутскому времени состоится прямой эфир министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамина Афанасьева в четырех социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook и Одноклассники.
Сахамин Афанасьев расскажет о деятельности министерства, а также о состоянии окружающей среды, сезоне весенней охоты, пожароопасной обстановке, прохождении паводка и т.д.
Подписчики могут задать министру интересующие их вопросы.
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
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