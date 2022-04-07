Сахамин Афанасьев о заготовке леса в верховьях Амги

Вопрос о лесозаготовке в верховьях реки Амга на территории Алданского района вновь поднимается в обществе. Пресс-служба Ил Тумэна попросила ответить на вопросы, беспокоящие общественность, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамина Афанасьева. Публикуем отрывки из этого интервью. Полностью текст можно прочитать на сайте Ил Тумэна.

— Как работает аукционная система?

— Лес — это ресурс, который возобновляется, государство гарантирует нашим гражданам, предпринимателем всем равный доступ. Чтобы обеспечить равный доступ работает аукционная система. Мы не знаем, кто принимает участие, победителя узнаем только по факту.

Так было и с ООО «Ангара» и ООО «Вудлэнд24», с которыми в 2020 году по итогам аукционов были заключены договоры аренды лесных участков в целях заготовки древесины на территории Алданского района сроком на 46 и 36 лет соответственно. В связи с широким резонансом среди общественности района и населения Минэкологии республики проверяли на законность проведения торгов Якутская природоохранная прокуратура, Управление ФАС по РС (Я), Федеральное агентство лесного хозяйства. По результатам проверок нарушений по проведению торгов и заключению договоров не обнаружено. Также были поданы иски в суд, в ходе которых выяснилось, что все процедуры аукционов были соблюдены.

Надо отметить, что по правилам заготовки древесины сплошная вырубка на всей площади лесного участка запрещена. Ежегодная заготовка древесины по условиям договоров, проекта освоения лесов будет вестись на части арендованного участка, составляющего 1,5 процента от общей его площади.

Лесоустроительные работы в верховьях реки Амги были проведены в 2015 году, в бассейне реки Алдан в 2018 году. В 2019 году после внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости лесосырьевая комиссия приняла решение о выставлении на аукцион права заключения договоров аренды лесных участков Верхне-Амгинского участкового лесничества Алданского лесничества и Учурского участкового лесничества Алданского лесничества Томмотского участка, расположенных на территории МО «Алданский район» Республики Саха (Якутия). В результате две лесозаготовительные компании ООО «Ангара» и ООО «Вудленд24» заключили договоры аренды лесных участков в Алданском районе для заготовки древесины на площади 54 538 и 177 405 тыс. га соответственно с установленным ежегодным объемом древесины 107 062,2 и 243 110,9 тыс. куб.м. соответственно.

— В интернете есть информация, что ООО «Ангара» и ООО «Вудлэнд24» планирует заготовленную древесину вывозить в Китай…

— Довожу до вашего сведения, что с 1 января 2022 года вступил в силу запрет на экспорт кругляка хвойных и ценных лиственных пород. А чтобы под видом разрешенной обработанной древесины за рубеж не уехали все те же чуть ошкуренные бревна, с 2 января по 31 декабря будут действовать повышенные ставки на экспорт лесоматериалов влажностью свыше 22 процентов, толщиной и шириной более десяти сантиметров. Вводимые меры делают нерентабельной продажу необработанной древесины за рубеж.

Поставлена глобальная задача, чтобы лес перерабатывался в нашей стране, чтобы не покупали свою же древесину в виде изделий за границей.

— Можно ли сейчас расторгнуть или изменить договор аренды и запретить лесозаготовку в верховьях реки Амги, на территории Алданского района?

— Лесозаготовка в промышленных объемах на территории Амгинского улуса не проводится. Лесозаготовка идет в лесопромышленных районах, а это Алданский, Ленский, Усть-Майский и Олекминский улусы и при наличии лесоустроительной документации.

В обществе бытует мнение, что вырубка идет на берегу реки Амги, но опять же объясняю, что действующими законами, а это Лесной и Водный кодекс, вырубка лесов в водохранной и нерестоохраной зоне запрещена, эти нормы установлены. За этим очень строго следят лесники, надзорные органы. Если же устанавливается такой случай, что экспертизу проект не проходит, по факту возбуждается уголовное дело.

Что касается лесозаготовки, рубка леса будет вестись в 30 км от реки Амга, в 24 км от поселка Верхняя Амга, расстояние до федеральной автомобильной дороги Лена 5 км.

О расторжении договора аренды лесных участков в целях заготовки древесины, отмечу, что согласно действующему законодательству, договор расторгается в случаях, если есть нарушение проектной документации, отсутствие положительного заключения экспертизы.

Договор может быть расторгнуть в одностороннем порядке при невнесении арендных платежей, при существенном нарушении договорных обязательств. Кроме того заготовитель имеет право в одностороннем порядке сам расторгнуть договор.

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключенный по результатам торгов, может быть изменен по решению суда в случае существенного изменения количественных и качественных характеристик такого лесного участка.

— Каким образом восстанавливает вырубленный лес предприниматель, который заготавливает древесину?

— Здесь есть два направления. Первое — это вырубка леса, о которой сейчас очень много говорят, под строительство линейных объектов, недропользования. Тут стопроцентное компенсационное лесовосстановление согласно 202-му Федеральному закону. Однако, к сожалению, до сих пор нет лесопитомников, лесосеменных станций, чтобы данные лица могли заниматься лесовосстановлением. Поэтому темп компенсации леса очень низкий, нужно обратить внимание, в том числе общественников.

По части лесозаготовителей, у них все прописано в проектах освоения лесов, это сама технология лесозаготовки, которая позволяет рядить лес, следить за проростом среднего и мелкого леса, кроме того компенсационное лесовосстановление ответственность лесозаготовителей.

— Каким образом организована система охраны экосистемы реки Амга?

— Система охраны бассейна реки Амга организована экологами, гидрологами, ведущими учёными, общественностью более четверти века назад. И она состоит из сети особо охраняемых природных территорий по всей протяженности реки Амга, начиная с самых истоков реки. На землях ООПТ хозяйственная деятельность человека запрещена, что является гарантом сохранения экосистемы реки. Плюс к этому под охраной находятся все нерестоохранные и водоохранные зоны.

К примеру, в систему ООПТ входят заповедник «Олекминский» в Олекминском улусе, где берет истоки река Амга, ресурсные резерваты «Верхняя Амга», «Мундуруччу», «Кырбыкан’ в Алданском районе, » Амга» в Амгинском, «Куолума’, «Колума-Чаппанда» в Чурапчинском, Таттинском и Томпонском улусах.

Система ООПТ даёт каркас устойчивости экосистемы, сохранение водосборных площадей, фауны и флоры. В настоящее время проводится работа по обоснованию и созданию Природного парка «Амга» на базе существующих ресурсных резерватов. И утверждение о том, что бассейн реки Амги находится без охраны, и допускается негативное воздействие хозяйственной деятельности человека в корне неправильно.

Полностью на сайте Ил Тумэна.