Сахамин Афанасьев о ситуации на Украине

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин АФАНАСЬЕВ высказал точку зрения по поводу Украинского кризиса:

— Принятие решения перехода от переговоров к специальной военной операции обусловлены, прежде всего, расширением Западной зоны влияния без учета интересов России, заменой формального членства «военным освоением» территорий вблизи российских границ. Украинское руководство не способно и не хочет договариваться и мыслит себя исключительно в логике «анти-России»: оно не может и не хочет добиваться стабилизации ситуации в стране с учетом интересов русскоговорящего населения.

Вместе с тем, в международной системе возрос удельный вес государств, уставших от американской гегемонии и способных проводить независимую от Вашингтона политику. В мире нарастают процессы техноэкономического обособления: отказ от американских технологий и финансовой зависимости – вопрос времени. Ощущается кризис глобального лидерства США.

Угроза безопасности со стороны Украины, еще анонсировались в 2014 году от народных депутатов от фракций «Батькивщина» и «УДАР» по возможности создания Украиной ядерного оружия. Они внесли в Верховную Раду Украины проект закона о денонсации Договора о нераспространении ядерного оружия.

Американский дипломат Виктория НУЛАНД фактически подтвердила в своем выступлении о биологических исследовательских объектах на Украине: «на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся».

«Военное освоение» территории Украины со стороны НАТО подкреплено подписанием соглашения о стратегических основах оборонного партнерства с США от 31 августа 2021 года. Была провозглашена цель «совершенствования военных возможностей и готовности Украины для обеспечения территориальной целостности и наращивания операционной совместимости с НАТО». При этом было гарантировано, что сотрудничество и помощь США используются эффективно для противостояния российской агрессии, в том числе посредством активной подготовки кадров и военных учений, реализацией реформ оборонного сектора в соответствии с принципами и стандартами НАТО, углублением кооперации в Черном море для реализации принципа свободы судоходства и противостояния угрозам во всех сферах, углублением сотрудничества в кибербезопасности, углублением сотрудничества между разведывательными сообществами.

В отношениях США и Украины всплески внимания перемежаются с периодами разочарования. Внимание во время переломных моментов в контексте отношений с Россией. Разочарование – когда вопрос России отходит на второй план, уступая место внутриполитической борьбе.

Украина является американской разменной монетой в глобальной геополитической игре. Много лет подряд Штаты накачивали Киев оружием и деньгами, чтобы в нужный момент разжечь огонь у порога России.

Эксперты определяют сценарии итогов спецоперации. При достижении договоренности с текущим украинским правительством о нейтральном статусе Украины, признании Крыма российским, Донбасса – независимым, Запад не может не принять, поскольку это будет решение «легитимного» Киева, создаст базу для снижения санкционного давления. Если результат операции диктуется ситуацией на земле, или договоренности либо нет, либо заключением с новым украинским правительством Запад не принимает новый статус-кво. Возможно создание правительства в изгнании, тренировочные лагеря внутренней оппозиции. Невозможность больших переговоров при согласовании технических аспектов управления конфронтацией. Если логику действий Запада определяет не ситуация на земле в Украине, а цель нанесения максимального ущерба России, то «война на истощение»: удушение России даже ценой внутренней стабильности в надежде на быстрый результат.

Сценарий итогов специальной военной операции мы видим только в одном, Россия находится в процессе завершения одной из самых ошеломляющих побед в современной истории и выигрывает спецоперацию по всем показателям.