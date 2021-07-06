06.07.2021
22:53
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Экология

Сахамин Афанасьев о борьбе с лесными пожарами в Татте и Усть-Алдане

с прямым подключением руководителей районов

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства  Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев 7 июля 2021 г. проведёт прямой эфир на официальной странице Администрации главы и правительства республики в социальной сети «Инстаграм».

Сахамин Миланович, а также руководители районов расскажут о принимаемых мерах по тушению лесных пожаров, а также ответят на актуальные вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира.

 Начало – в 15 часов 00 мин. 

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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