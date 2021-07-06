Сахамин Афанасьев о борьбе с лесными пожарами в Татте и Усть-Алдане

с прямым подключением руководителей районов Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев 7 июля 2021 г. проведёт прямой эфир на официальной странице Администрации главы и правительства республики в социальной сети «Инстаграм». Сахамин Миланович, а также руководители районов расскажут о принимаемых мерах по тушению лесных пожаров, а также ответят на актуальные вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира. Начало – в 15 часов 00 мин.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх