Сахамин Афанасьев: Новая техника — большая помощь
Вся новая лесопожарная техника, которая приобретается в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» сразу же распределяется по районам республики. Об этом заявил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев.
«Уже третий год мы закупаем технику в рамках данного нацпроекта. Так, с 2019 года закуплено всего 108 единиц техники, в том числе автобус вахтовый, бортовой вездеходный автомобиль, тягач на базе «КамАЗ», автобус «ПАЗ», колесные трактора с дополнительным оборудованием, автомобили УАЗ, гусеничные трелевочные машины и т. д.».
Глава ведомства добавил, что новая техника распределяется учитывая нужды районных лесничеств.
«Техника распределена по многим районам республики и уже не раз участвовала в ликвидации возгораний, подтверждая свою надежность. Преимуществами специализированной лесопожарной техники являются высокая проходимость и мобильность, мощность и простота эксплуатации», — отметил министр.
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