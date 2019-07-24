Сахамин Афанасьев: Нижняя Колыма ждет перемен

Нынешней осенью жителям Нижней Колымы предстоит сделать выбор, который во многом будет определять судьбу района на ближайшие пять лет. На предстоящих выборах главы района, которые состоятся 8 сентября 2019 года, колымчане возлагают большие надежды.

Такой вывод можно сделать из того, насколько активно население приняло участие в прошедшей этой весной процедуре предварительного голосования. Праймериз проводила партия «Единая Россия» с целью определить кандидата на пост главы района, который будет выдвигаться от главной политической силы в стране и республике.

Жизнь на Нижней Колыме суровая. Встать во главе района должен человек успешный, который способен ставить перед собою и перед другими цели и может добиваться результата. Изменения придут в экономику, финансы, образование – во все сферы жизни района. И они будут благотворными, быт северян изменится в лучшую сторону. В Арктике живут сильные и энергичные люди, и они достойны лучшей жизни. Колымчане ждут перемен.