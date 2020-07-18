Сахамин Афанасьев: необходимо увеличить размер субвенций из федерального бюджета



17 июля министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев принял участие в работе круглого стола Национального лесного форума «Рациональное природопользование и сохранение экосистем как основа устойчивого экологического и социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, организатором выступил комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Федерального Собрания РФ.

Сахамин Афанасьев выступил с докладом по вопросам методики распределения субвенций в области лесных отношений и обеспечения лесопожарной техникой.

По первому вопросу министр отметил, что в переданные федеральные полномочия в области лесных отношений недостаточно обеспечены финансовыми средствами в виде субвенций из федерального бюджета.

За предыдущие 8 лет объем финансового обеспечения за счет средств субвенций из федерального бюджета на мероприятия по мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров в среднем составил 135,0 млн. рублей, при фактических расходах 599,0 млн. рублей. В условиях высокой и чрезвычайной горимости лесов республика вынуждена увеличивать размер финансового обеспечения на сумму фактических затрат по их тушению в отсутствие установленных лимитов бюджетных обязательств. Как следствие, дополнительные расходы приводят к образованию кредиторской задолженности, — сказал он.

Как заявил глава природоохранного ведомства, дополнительная потребность в средствах субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений на 2020 год составляет порядка 1 626,9 млн. рублей.

В связи с этим, министр предложил внести изменения в Методику распределения субвенций и разработать новый Порядок определения затрат на 1 гектар эксплуатационных и защитных лесов с учетом объективных условий, влияющих на стоимость работ в субъектах Российской Федерации.

Как заявил глава природоохранного ведомства, дополнительная потребность в средствах субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений на 2020 год составляет порядка 1 626,9 млн. рублей. В связи с этим, министр предложил внести изменения в Методику распределения субвенций и разработать новый Порядок определения затрат на 1 гектар эксплуатационных и защитных лесов с учетом объективных условий, влияющих на стоимость работ в субъектах Российской Федерации. При этом, предлагаем пересмотр механизма распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации с утверждением единых федеральных нормативов затрат на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.

Далее Сахамин Афанасьев сообщил, что в рамках нацпроекта «Экология» на приобретение лесопожарной техники и оборудования предусмотрены федеральные средства в объеме 343,6 млн. рублей.

Далее Сахамин Афанасьев сообщил, что в рамках нацпроекта «Экология» на приобретение лесопожарной техники и оборудования предусмотрены федеральные средства в объеме 343,6 млн. рублей. Общая потребность в специализированной технике и оборудовании, исходя из фактического состояния, составляет 575 единиц техники и оборудования или в денежном эквиваленте порядка 1 840,0 млн. рублей. При этом дополнительная потребность из имеющейся техники и оборудования составляет 355 единиц техники, — резюмировал министр.

Стоит отметить, что в данном совещании представители республики приняли участие с территории Национального парка «Ленские столбы». Это стало возможным благодаря скоростному интернету, который был подключен в 2018 году.