Сахамин Афанасьев: хорошо, что общество стало интересоваться проблемами лесного хозяйства

Фото SakhaLife.ru.

Право на использование лесных ресурсов имеют все юридические и физические лица страны, без территориальных и иных ограничений. Об этом заявил в ходе заседания Общественного экологического совета при Минэкологии РС(Я) министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев в своем приветственном слове. Очередное заседание общественных экологов было посвящено теме освоения лесов в Алданском районе.

«Аукционная система проводится в целях обеспечения равного доступа всех желающих участников. Данный метод широко известен населению республики. Об этом свидетельствуют много заключенных договоров аренды и купли-продажи лесных насаждений. Как известно, Якутия заготавливает только 3% древесины. Это говорит о том, что данным правом республика не пользуется в полной мере, а могли бы из этого поступать доходы, выросла бы занятость населения и т.д», — сказал он.

По словам министра, аренда лесных участков — это не 100% вырубка леса. А это право на ведение лесохозяйственной, рекреационной и иной деятельности. На арендуемых участках право рубки возникает в соответствие с правилами лесозаготовки.

«Согласно законодательству, полная вырубка возможна только при строительстве линейных объектов, добыче полезных ископаемых и строительства, при этом закон о компенсационном лесовосстановлении требует посадку с закрытой корневой системой аналогично вырубаемой площади».

Как отметил Сахамин Афанасьев, это хорошо, что общество стало больше интересоваться проблемами лесного хозяйства республики.

«Это вопросы методологического, нормативного, организационного и иного характера. Они все решаются в правовой плоскости, регулируются уполномоченными, надзорными и судебными органами. В случае выявления нарушений, не соответствующим требованиям лесного законодательства, мы готовы оказать консультационную помощь», — подытожил министр.