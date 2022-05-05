Сахамин Афанасьев: Бассейн Амги под серьезным контролем

Бывший министр экологии, депутат Ил Тумэн Сахамин Афанасьев в эфире программы «Якутия. Live» рассказал о вопросе лесозаготовки в верховьях реки Амги, передает ЦУР Якутии.

«Бассейн реки Амги находится под очень серьезным контролем. В обществе идут разговоры о том, что система охраны недостаточно эффективна, есть инициатива сделать эти территории национальным парком», — сказал Сахамин Афанасьев. Он отметил, что такой опыт у Якутии уже есть — создание национального парка «Ленские столбы». «Нужно соблюсти все процедуры, законную часть. По поручению главы республики Айсена Николаева идут общественные слушания. Надо понимать, что при создании особо охраняемой территории возникает проблема у местного населения — это ограничение хозяйственной деятельности. Будет запрещена охота, пребывание в лесах, сенокошение», — говорит экс-министр. Депутат добавил, что на слушаниях о создании парка «Амга» якутяне узнавали о таких ограничениях и меняли свою позицию. «Поэтому здесь надо подходить взвешенно», — заключил Сахамин Афанасьев.

Вопросы для телепередачи «Якутия.Live» готовит ЦУР на основе обращений жителей республики в соцсетях и приложении «Решаем вместе».