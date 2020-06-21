21.06.2020
09:46
85
Общество
Сахамедстрах: Профессия врача — это служение людям
Уважаемые медицинские работники!
Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём медицинского работника!
Профессия врача — это служение людям. Она требует огромной ответственности и самоотдачи, богатых знаний, бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной доброты.
Ваш нелегкий труд на благо людей — это каждодневный подвиг, достойный уважения. Вы охраняете самое ценное — жизнь и здоровье людей. В условиях нынешней эпидемиологической ситуации особенно хочется поблагодарить вас за самоотверженный труд.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком благородном деле, семейного счастья и душевного тепла, мира, добра и благополучия!
Коллектив АО «СМК «Сахамедстрах»
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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