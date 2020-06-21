Сахамедстрах: Профессия врача — это служение людям

Уважаемые медицинские работники!

Дорогие коллеги!



Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём медицинского работника!



Профессия врача — это служение людям. Она требует огромной ответственности и самоотдачи, богатых знаний, бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной доброты.



Ваш нелегкий труд на благо людей — это каждодневный подвиг, достойный уважения. Вы охраняете самое ценное — жизнь и здоровье людей. В условиях нынешней эпидемиологической ситуации особенно хочется поблагодарить вас за самоотверженный труд.



В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком благородном деле, семейного счастья и душевного тепла, мира, добра и благополучия!

Коллектив АО «СМК «Сахамедстрах»