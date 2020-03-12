«Сахамедстрах» – надежность, проверенная временем

Как известно, ежегодно система обязательного медицинского страхования совершенствуется в пользу застрахованных граждан. Итак, какие же изменения, о которых необходимо знать, произойдут в 2020 году?

О нововведениях, закрепленных в этом году в Территориальной программе ОМС республики, рассказала генеральный директор «СМК «Сахамедстрах” Галина ВАРФОЛОМЕЕВА.

Корр.: О каких изменениях, произошедших в Территориальной программе ОМС в 2020 году должны быть информированы застрахованные граждане?

— Г.В.: В этом году Территориальная программа обязательного медицинского страхования республики была существенна расширена. Так, сокращены предельные сроки проведения таких инструментальных исследований, как КТ и МРТ при оказании амбулаторной помощи. Они должны быть выполнены не позднее 14 календарных дней со дня назначения. Таким образом, дорогостоящая диагностика станет доступнее.

В связи с реализацией мероприятий федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» особое внимание уделяется ранней диагностике злокачественных новообразований. Важно отметить, что в рамках диспансеризации, пациенты смогут пройти онкоскрининги на выявление злокачественных заболеваний толстого кишечника и прямой кишки, шейки матки, молочных желез, предстательной железы, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, а также на выявление визуальных и иных локализаций онкозаболеваний кожных покровов. С этого года сокращены сроки проведения необходимых диагностических исследований при возникновении подозрения на онкозаболевание — они должны быть проведены в течение 7 рабочих дней, а ожидание консультации врачей – специалистов не должно превышать 3 рабочих дней. Пациент с подозрением на онкозаболевание должен попасть к онкологу уже через 3 дня после получения направления от лечащего врача. Те граждане, у кого был выявлен диагноз «онкология», должны быть поставлены на диспансерный учет в течение 3 рабочих дней. Также они могут проходить по полису ОМС медико-генетические исследования. Кроме того, для них расширен перечень дорогостоящих химиотерапевтических препаратов.

Специализированная медицинская помощь пациенту должна быть оказана в течение 14 календарных дней со дня выдачи направления на госпитализацию, а онкопациенту в два раза быстрее, при этом отсчет времени ожидания ведется с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза онкозаболевания. Исключение составляет высокотехнологичная медицинская помощь.

Корр.: Могут ли застрахованные граждане, как и раньше, пользоваться медицинскими полисами СМК «Сахамедстрах» в других городах за пределами республики?

— Да, конечно. Согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 326-ФЗ страховой медицинский полис действует на всей территории России в объеме, установленном Базовой программой ОМС, в которую включена помощь при заболеваниях и состояниях всех органов и систем, включая и стоматологию, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, психических расстройств.

То есть нужно понимать, что, находясь за пределами территории страхования (в другом регионе), помощь по полису ОМС можно получить в случае острого или неотложного состояния, а также обострения хронического заболевания, когда лечение откладывать нельзя.

Корр.:Но что делать якутянам, находящимся, к примеру, в отпуске в другом городе, которым отказывают в оказании бесплатной медпомощи?

Г.В.: Если ситуация не экстренная, полис ОМС у человека на руках, требуемая услуга входит в программу ОМС, но медицинская организация другого города, входящая в систему ОМС, отказывается принимать человека и предлагает платные медицинские услуги, наши клиенты всегда имеют возможность позвонить в единый контакт-центр здравоохранения Республики Саха (Якутия) по бесплатному номеру: 8 800 100 14 03. Заверяем, что вас обязательно проконсультируют и дадут четкие инструкции как действовать.

Кроме того, нужно обращаться в Территориальный фонд ОМС того субъекта, в котором отказано в оказании медицинской помощи. На сегодняшний день в каждом субъекте РФ организована работа бесплатных круглосуточных контакт — центров в сфере обязательного медицинского страхования. На сайте нашей страховой компании www.сахамедполис.рф или набрав в любом поисковике, вы можете найти номера телефонов Территориальных фондов ОМС всех субъектов РФ.

Корр.: В этом году СМК “Сахамедстрах» отмечает 25-летний юбилей. С какими планами встречаете знаменательную дату?

— Г.В.: Да, в этом году осенью нашей страховой медицинской компании исполнится четверть века. С самого начала своей деятельности мы хорошо понимаем, что доверие наших застрахованных граждан – это самое ценное для нас. И это понимание стало основополагающим в политике нашей компании, которой неизменно присущ серьезный и вдумчивый подход в определении своих задач и выборе путей их решения.

На сегодня приоритетными направлениями деятельности нашей компании являются организация обязательного медицинского страхования, защита прав застрахованных, финансовое обеспечение медицинских учреждений, контроль качества и экспертиза предоставляемых медицинских услуг.

За эти годы нашей компании «Сахамедстрах» удалось создать уникальную сеть страховых представителей, которые работают во всех, даже самых отдаленных уголках нашей республики. Наши достижения – результат труда сплоченного коллектива компании, который состоит из высококлассных специалистов, единомышленников, преданных общему делу и не понаслышке знающих специфику работы в самом крупном регионе России с экстремальными климатическими условиями, где многие населенные пункты является труднодоступными для наземного транспорта. Мы считаем, что эти знания и накопленный за 25 лет опыт работы в регионе, который для всех наших сотрудников является родным, являются нашими главными конкурентными преимуществами перед остальными страховыми компаниями. Пользуясь моментом, благодарю всех якутян, кто застрахован у нас, за доверие к нашей компании «Сахамедстрах». Со своей стороны, хочу заверить, что «Сахамедстрах», будучи региональной страховой медицинской организацией и впредь будет уверенно стоять на страже ваших интересов в системе ОМС.

Лицензия АО «СМК «Сахамедстрах» ОС №2873 – 01 от 09 ноября 2016 года