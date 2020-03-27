«Сахамедстрах» информирует: диспансеризация приостановлена

Компания «Сахамедстрах» заботится о вас и в это непростое время просит соблюдать правила личной гигиены и придерживаться карантинных мер.

В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения инфекции в медицинских учреждениях Якутии введены дополнительные противоэпидемиологические меры.

В больницах и поликлиниках республики отменены массовые плановые обследования и госпитализация населения, кроме приемов по жизненно необходимым показаниям, например, онкобольным, гемодиализным больным. Приостановлены профилактические акции, в том числе диспансеризация и профилактические осмотры. Запрещены все посещения родственниками больных, находящихся на стационарном лечении.

Если Вы заболели или почувствовали любое недомогание, не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом. Приём ведётся по номеру полиса обязательного медицинского страхования. Пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении, могут позвонить на горячую линию прикрепленного медицинского учреждения для дистанционной выписки рецепта. Сообщаем, что новорожденные в течение месяца могут обслуживаться по полису матери.

Напоминаем, что каждый наш застрахованный может узнать номер своего полиса на сайте компании www.сахамедполис.рф. Для этого Вам необходимо на главной странице сайта ввести свои данные в поле «Узнать номер полиса». Также на сайте есть возможность узнать к какой поликлинике Вы прикреплены. Для этого необходимо заполнить форму «Узнать страхового представителя и прикрепление к поликлинике».

Мы всегда рады видеть Вас в наших офисах, но в связи со сложившейся ситуацией просим не подвергать риску себя и заранее узнать о режиме работы пунктов выдачи полисов на нашем сайте или на нашей странице в инстаграм.

СМК «Сахамедстрах» работает в рамках Единого контакт-центра здравоохранения РС(Я) 8 800 100 14 03.

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