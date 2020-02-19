«Сахамедстрах»: Диспансеризация 2020 — какие этапы обследования и кто проходит по году рождения?
Всем нам хочется чувствовать себя отлично и никогда не болеть. А ведь многие из болезней вполне возможно предупредить. Одна из мер, способствующая раннему выявлению заболеваний и, соответственно, их своевременному лечению, является диспансеризация. В этой статье мы рассмотрим, что такое диспансеризация, что входит в этот комплекс, кто в этом году проходит диспансеризацию. Напомним, диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС.
Диспансеризация – это …
Диспансеризация – это комплекс диагностических профилактических исследований, направленных на оценку состояния здоровья граждан.
Периодичность диспансеризации:
- 1 раз в 3 года – лиц от 18 до 39
лет;
- 1 раз в год – лиц от 40 лет и старше.
Граждане проходят обследование в том медицинском учреждении, где они получают первичную медицинскую помощь (т.е. в поликлинике, к которой прикреплены).
Диспансеризация проводится в 2 этапа и включает в себя следующие мероприятия:
1 этап.
- анкетирование, сбор анамнеза (истории здоровья);
- измерение роста, веса, расчет индекса массы тела;
- измерение артериального и глазного давления, уровня глюкозы, холестерина;
- выявление факторов риска;
- определение риска развития заболеваний сердца и сосудов;
- выявление риска развития остеопороза, сердечной недостаточности, дефектов зрения и слуха (для лиц после 64 лет);
- флюорография (раз в 2 года);
- снятие ЭКГ (электрокардиограммы);
- осмотр гинекологом (для женщин от 18 до 39 лет);
- общий анализ крови (для лиц старше 39 лет);
- скрининг онкологических заболеваний (специальный комплекс анализов и исследований, в т.ч. маммография (рентген-исследование молочных желез));
- проведение краткого индивидуального консультирования по состоянию здоровья пациента;
- заполнение карты диспансеризации.
После проведения этих мероприятий пациент при необходимости направляется к терапевту. Осмотр терапевтом проводится с целью:
- визуального выявления онкологии (осмотр кожи, полости рта, пальпация щитовидной железы и лимфоузлов);
- осмотра в соответствии с жалобами пациента;
- направления на прием к узким специалистам – при необходимости.
2 этап – дополнительное обследование и уточнение выявленных диагнозов.
Что входит в диспансеризацию этого этапа (по направлению терапевта):
- консультативный осмотр невролога;
- сканирование артерий, снабжающих кровью головной мозг;
- консультация хирурга или уролога;
- прием хирурга или колопроктолога;
- колоноскопия (инструментальное исследование прямой кишки);
- эзофагогастродуоденоскопия (инструментальное исследование органов пищеварения);
- рентген или томография легких;
- спирометрия (исследование функций дыхания);
- консультативный прием гинеколога;
- осмотр лор-врачом;
- консультация окулиста;
- профилактическое консультирование по выявленным патологиям;
- заключительный прием терапевта для определения результатов проведенной диагностики, а также направления на дополнительное обследование, не входящее в перечень мероприятий по диспансеризации.
Где можно пройти диспансеризацию?
В поликлинике, к которой вы прикреплены. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Профилактические мероприятия можно пройти и в вечерние часы и субботу. О необходимости пройти диспансеризацию страховые представители СМК «Сахамедстрах» оповещают своих застрахованных посредством SMS-сообщений, писем или непосредственно по телефону.
Диспансеризация 2020: какого года рождения проходят?
Все лица от 40 лет и старше диспансеризацию могут проходить каждый год, так что в этом случае год рождения не важен.
Граждане в возрасте от 18 до 39 лет включительно могут проходить диспансеризацию раз в 3 года, т.е. в 2020 году диспансеризацию проходят лица 1981, 1984, 1987…..и 2002 года рождения.
Примечание: год рождения считается по году рождения, а не по точной дате. То есть, если ваш день рождения в последних месяцах календарного года, вы можете уже сейчас проходить диспансеризацию.
Диспансеризация – надежный способ позаботиться о своем здоровье.
А забота о своем здоровье – это обязанность каждого гражданина, которая прописана в статье 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья».
Берегите себя и своих близких!
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