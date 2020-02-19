«Сахамедстрах»: Диспансеризация 2020 — какие этапы обследования и кто проходит по году рождения?

Всем нам хочется чувствовать себя отлично и никогда не болеть. А ведь многие из болезней вполне возможно предупредить. Одна из мер, способствующая раннему выявлению заболеваний и, соответственно, их своевременному лечению, является диспансеризация. В этой статье мы рассмотрим, что такое диспансеризация, что входит в этот комплекс, кто в этом году проходит диспансеризацию. Напомним, диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС.

Диспансеризация – это …

Диспансеризация – это комплекс диагностических профилактических исследований, направленных на оценку состояния здоровья граждан.

Периодичность диспансеризации:

1 раз в 3 года – лиц от 18 до 39 лет; 1 раз в год – лиц от 40 лет и старше.

Граждане проходят обследование в том медицинском учреждении, где они получают первичную медицинскую помощь (т.е. в поликлинике, к которой прикреплены).

Диспансеризация проводится в 2 этапа и включает в себя следующие мероприятия:

1 этап.

анкетирование, сбор анамнеза (истории здоровья);

измерение роста, веса, расчет индекса массы тела;

измерение артериального и глазного давления, уровня глюкозы, холестерина;

выявление факторов риска;

определение риска развития заболеваний сердца и сосудов;

выявление риска развития остеопороза, сердечной недостаточности, дефектов зрения и слуха (для лиц после 64 лет);

флюорография (раз в 2 года);

снятие ЭКГ (электрокардиограммы);

осмотр гинекологом (для женщин от 18 до 39 лет);

общий анализ крови (для лиц старше 39 лет);

скрининг онкологических заболеваний (специальный комплекс анализов и исследований, в т.ч. маммография (рентген-исследование молочных желез));

проведение краткого индивидуального консультирования по состоянию здоровья пациента;

заполнение карты диспансеризации.

После проведения этих мероприятий пациент при необходимости направляется к терапевту. Осмотр терапевтом проводится с целью:

визуального выявления онкологии (осмотр кожи, полости рта, пальпация щитовидной железы и лимфоузлов);

осмотра в соответствии с жалобами пациента;

направления на прием к узким специалистам – при необходимости.

2 этап – дополнительное обследование и уточнение выявленных диагнозов.

Что входит в диспансеризацию этого этапа (по направлению терапевта):

консультативный осмотр невролога;

сканирование артерий, снабжающих кровью головной мозг;

консультация хирурга или уролога;

прием хирурга или колопроктолога;

колоноскопия (инструментальное исследование прямой кишки);

эзофагогастродуоденоскопия (инструментальное исследование органов пищеварения);

рентген или томография легких;

спирометрия (исследование функций дыхания);

консультативный прием гинеколога;

осмотр лор-врачом;

консультация окулиста;

профилактическое консультирование по выявленным патологиям;

заключительный прием терапевта для определения результатов проведенной диагностики, а также направления на дополнительное обследование, не входящее в перечень мероприятий по диспансеризации.

Где можно пройти диспансеризацию?

В поликлинике, к которой вы прикреплены. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Профилактические мероприятия можно пройти и в вечерние часы и субботу. О необходимости пройти диспансеризацию страховые представители СМК «Сахамедстрах» оповещают своих застрахованных посредством SMS-сообщений, писем или непосредственно по телефону.

Диспансеризация 2020: какого года рождения проходят?

Все лица от 40 лет и старше диспансеризацию могут проходить каждый год, так что в этом случае год рождения не важен.

Граждане в возрасте от 18 до 39 лет включительно могут проходить диспансеризацию раз в 3 года, т.е. в 2020 году диспансеризацию проходят лица 1981, 1984, 1987…..и 2002 года рождения.

Примечание: год рождения считается по году рождения, а не по точной дате. То есть, если ваш день рождения в последних месяцах календарного года, вы можете уже сейчас проходить диспансеризацию.

Диспансеризация – надежный способ позаботиться о своем здоровье.

А забота о своем здоровье – это обязанность каждого гражданина, которая прописана в статье 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья».

Берегите себя и своих близких!

Лицензия АО «СМК «Сахамедстрах» ОС №2873 – 01 от 09 ноября 2016 года