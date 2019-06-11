«Сахамедиа» стало безубыточным предприятием

Совет директоров АО «РИИХ Сахамедиа» 5 июня утвердил отчет генерального директора медиа-холдинга по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. Работа исполнительного органа признана удовлетворительной. «Если по итогам предыдущего года «Сахамедиа» имела убыток более 25 млн. рублей, то 2018 год общество завершило свою деятельность с прибылью», — сказала начальник финансово-экономической службы компании Надежда ЕГОРОВА.

Заместитель министра финансов РС(Я) Октябрина НИКОНОВА, многие годы являющаяся членом совета директоров «Сахамедиа», также отметила положительную тенденцию работы медиа-холдинга в оздоровлении финансового состояния холдинга. Особенно это касается сбалансированности бюджета общества и сокращения издержек на производство продукции. Растет уровень коммерческих доходов общества. Положительная динамика в работе над оздоровлением финансовой стороны деятельности «Сахамедиа» прослеживается несмотря на сокращение бюджетного финансирования, которое в 2018 году составило более 12 млн. рублей.

«В 2019 году бюджетное финансирование государственных СМИ «Сахамедиа» сократиться еще на 16,5 млн. рублей. Это возлагает на нас еще большую ответственность, строгий контроль за расходами, повышением доходной части медиа-холдинга. Конечно, я рад, что за совсем короткий период – 6 месяцев – удалось вернуть предприятие в безубыточное состояние. Нужно понимать, что бюджет финансирует часть затрат общества на содержание и печать государственных СМИ. Часть коммерческих доходов «Сахамедиа» идет на покрытие расходов по госзаказу, в этом и смысл создания медиа-холдинга, учрежденного республикой, когда общество запрашивает все меньше средств из бюджета. Но чтобы выжить в сложных конкурентных условиях, нам еще многое предстоит сделать. Впереди много работы по перезагрузке редакционных коллективов, вывода наших медиа на современный уровень», — так прокомментировал итоги Совета директоров АО «РИИХ Сахамедиа» генеральный директор холдинга Алексей ЧЕРТКОВ.