Сахамед: в Якутии появились свои пасечники

В Якутии появилась новая отрасль сельского хозяйства — пчеловодство, и соответственно новая профессиональная группа сельхозпроизводителей- пасечники. Заниматься пчеловодством и получать уникальный мед на зоне вечной мерзлоты требует мастерства и особых умений. Опытные пасечники Якутии охотно делятся со своим опытом северного пчеловодства с новичками, желающими освоить новую профессию, сообщает тгк Открытая социология Саха

Фото: тгк Открытая социология Саха Источник: тгк Открытая социология Саха

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