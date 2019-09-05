Сахалинские окна украшают дома японцев

«История успеха» компании KARVI, получившей премию «Экспортер года в сфере промышленности» по ДФО

Южно-Сахалинск, Корсаков, Анива, Холмск, далее: весь Сахалин. Компания KARVI имеет свои офисы продаж во всех крупных населенных пунктах острова. Четыре года назад KARVI со своим продуктом вышла на зарубежный рынок, да ещё такой невероятно сложный, как рынок Японии. Сейчас компания успешно поставляет свои окна в Страну Восходящего солнца. В 2019 году KARVI стала одним из победителей конкурса «Экспортер года», проводящийся по ДФО, организатором которого выступает Российский экспортный центр. Номинация у южно-сахалинцев соответствующая: «Экспортер года в сфере промышленности». Историю успеха компании из Сахалинской области рассказывает генеральный директор компании Karvi Сим Чан БЕ.

«Рецепт успеха прост. Нужно быть хорошими маркетологами, производственниками, логистами и продавцами», — сразу раскрывает все карты руководитель из Южно-Сахалинска.

Компания KARVI начала свою работу на рынке в 1998 году. Тогда оконные конструкции в России отставали от современных требований на много лет. Для остекления домов в то время использовались привычные всем деревянные советские фрамуги, которые необходимо было каждый год красить, а каждую зиму — утеплять и клеить.

Свое производство в KARVI начали с корейских раздвижных пластиковых окон.

Как вспоминает руководитель компании, тогда это был большой шаг вперёд, предприятие сразу смогло занять своё место на рынке и завоевать сердца потребителей Южно-Сахалинска.

— На следующем этапе освоили новые технологии, закупили необходимое оборудование, стали производить самые современные оконные системы. Специально спроектировали и построили производственные цеха. И сейчас регулярно обновляем свой станочный парк, постоянно работая над повышением производительности труда и развивая потребительские качества продукции, — рассказывает Сим Чан Бе.

Последний кризис в российской экономике сильно сократил спрос потребителей на окна, как на замену старых конструкций, так и в новостройках. В этих непростых условиях оконщики, чтобы выжить, вынуждены снижать стоимость окон, применяя менее качественные материалы, чем раньше, ослабляя контроль за соблюдением технологических требований.

— Мы не стали менять свою философию делать только качественный продукт.

Четыре года назад мы поняли, что этот спад в экономике, в отличие от предыдущих кризисов, не будет скоротечным, и пришло время идти на внешний рынок, чтобы продавать за валюту, пока рубль слабый, — рассказывает руководитель Компании KARVI.

Сложность представлялась в том, что за рубежом российская продукция, как правило, пользуется не большим спросом. Товары редко могут выдержать конкуренцию со своими иностранными аналогами. Единственно исключение — оружие, шутит Сим Час Бе.

Можно долго рассуждать, почему так получается, но мы понимаем, что это факт.

И если какая-то компания выходит со своим продуктом на внешний рынок, это большое событие не только для этой компании, но и для всей экономики, говорит руководитель.

На сегодня компания KARVI в Японии работает четвертый год, развивает там бизнес, обрастает все новыми потребителями и нарабатывает партнёрские отношения. В Саппоро находится головной офис в Японии. В Осака и Токио работают шоу-румы.

В прошлом году разработали совместно с немецкими партерами из компании VEKA новую оконную систему, специально для японских потребителей, Standard Plus.

— Подали заявку на патент, прошли два фильтра и к концу года ожидаем получение этого важного для нас документа. В этом году получили специальное разрешение на строительство, которое позволяет выполнять работы на крупных и бюджетных объектах. Такое разрешение получить очень сложно, тем более выходцам из России, — говорит руководитель предприятия.

Компания KARVI является членом ассоциации строителей Хоккайдо, и Осака. Среди сотен членов этих ассоциаций нет не только ни одной российской компании, но и иностранной, конечно, кроме японских.

— Японцы ценят наш вклад в развитие энергосбережения в Японии и стараются нам помогать. В прошлом году выпустили сюжет на главном телевизионном канале страны про нашу компанию в прайм-тайм. Сразу стало больше обращений, — рассказывает директор компании.

Как одно из главных достижений, Сим Чан Бе считает то, что KARVI, являясь, практически, первопроходцем в несырьевом секторе Японии, успешно продвигает свой продукт, тем самым, создавая условия для выхода на этот интересный для любого российского производителя рынок, служа всем примером.

Сегодня на своём заводе в Южно-Сахалинске предприятие делает небольшой объём конструкций, примерно 2-3 тысячи квадратных метров в месяц, что в несколько раз меньше, чем 5 лет назад.

Но в Японии объёмы растут хорошими темпами, и мы настроены вполне оптимистично, а этого так не хватает нам всем в последнее время. Хочется верить, что и на Сахалине, в новостройках, когда-то будут востребованы качественные окна, подчеркивает Сим Чан Без.

Победителей Всероссийской Премии «Экспортер года» по Дальневосточному федеральному округу определила комиссия, в состав которой вошли представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководство Российского экспортного центра, а также эксперты общероссийских общественных организаций и отраслевых ассоциаций. По итогам заседания, которое состоялось 27 августа, был подписан протокол, зафиксировавший победителей и призеров премии.

«Для российской экономики очевидна необходимость развития экспорта, в первую очередь, несырьевого неэнергетического. И российские компании уже делают впечатляющие шаги по освоению иностранных рынков. Весомый вклад в продвижение отечественной продукции за рубеж вносит и Дальневосточный федеральный округ. Именно для поддержки и развития экспортного бизнеса, поддержки лидеров экспортной деятельности, и передаче лучшего опыта в сфере международной торговли и была учреждена Премия «Экспортер года», – отметил Андрей СЛЕПНЕВ, генеральный директор АО «Российский экспортный центр».

За полгода 2019 года компании Дальневосточного федерального округа экспортировали товаров и услуг на 13,9 млрд. долларов США. Более 20% экспортной продукции, отправляющейся из регионов ДФО (22,4%), — несырьевой неэнергетический экспорт. Среди товаров ННЭ на 22% увеличились поставки мороженой рыбы, на 20% ракоообразных, существенный скачок наблюдается по экспорту грузовых и пассажирских судов, полуфабрикатов нелегированной стали, а также газовых турбин. За первое полугодие 2019 года также существенно увеличились поставки товаров ННЭ в страны СНГ, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 70 млн. долларов США.