Сахафильм запускает собственный кинозал «Республика»

Кинозал будет делать основной упор на поддержку якутского кино — также будут выходить в повторный прокат полюбившиеся зрителям кинокартины, например «Надо мною солнце не садится», «Холодное золото, «Бугун-Былыр» и др.

Помимо этого, мы нацелены на показ кинокартин, которые не выходят в широкий прокат. Мы хотим заинтересовать людей арт-хаусными и авторскими картинами которые не всегда идут в кинотеатрах— поделился продюсер по кинопроизводству Гаврил Адамов.

Так, у якутских зрителей, не успевших посмотреть лучшие образцы регионального кино, появится второй шанс. Также Гаврил Адамов подчеркнул, что кинокомпания «Сахафильм» готовы поддерживать молодых (начинающих) авторов и независимые студии, предоставляя им возможность презентовать свои работы. — Мы открыты к предложениям, у нас в республике очень много талантливых ребят и мы готовы их поддерживать — резюмировал представитель «Сахафильм».

Кинозал «Республика» находится по адресу: пр. Ленина 45, здание ГНК «Сахафильм», 1 этаж.

Билеты онлайн: https://afisha.yakutia.ru/kinoteatry/respublika/