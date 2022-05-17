Сахафильм выпускает серию фильмов, посвященных Году матери в Якутии

Якутская кинокомпания «Сахафильм» запустила новый документальный проект, посвященный Году матери — «Ийэкээним». В каждой серии известные деятели культуры республики поделятся воспоминаниями о своих мамах. Героем первого фильма стал журналист, писатель, драматург, киносценарист Семен Ермолаев – Сиэн Өкөр, сообщает ЯСИА.

Как рассказала режиссер проекта Тамара Осипова, Сахафильм решил внести свою лепту в столь значимый для всех в Якутии год – Год матери, объявленный главой Айсеном Николаевым, и выпустить цикл рассказов о самом родном для каждого человеке. Идейным вдохновителем проекта выступила менеджер по маркетингу, специалист по кинопрограммам Сардана Охлопкова.

«Мы сразу решили составить список героев, который до сих пор в виду многих причин претерпевает изменения. У нас ведь очень много деятелей культуры по всей республике, поэтому мы выбираем людей, связанных с кинематографом. Пока мы записали воспоминания о матери у Семена Ермолаева. Съемки проходят в Якутске, о месте уже договариваемся с героями. И скорее всего это не документальный фильм, а больше – воспоминание о маме. И вроде бы все знаем о маме, а когда мы начинаем вспоминать, бывает так, что сказать нечего. Ведь воспоминания о маме – это сокровенное, дорогое для каждого человека, не все готовы делиться и даже говорят: «Это я оставлю себе, вам рассказывать не буду». И когда человек начинает вспоминать о своей маме, он меняется. Его всеобъемлющая любовь к ней видна сразу невооруженным глазом», — рассказала Тамара Осипова.

Фильмы о матери будут выходить ежемесячно в течение года на двух государственных языках: русском и якутском на YouTube канале Сахафильма.

Герои проекта – совершенно разные люди, с разными судьбами и характерами, такие же разные у них мамы, но всех героев объединяет одно: они все говорят об исключительном значении материнской любви и поддержки в своей жизни, о её бескорыстной любви, которая окрыляет, вдохновляет на дела и поступки.

Режиссер: Тамара Осипова

Оператор: Айтал Никитин

Звук: Игорь Быстров

Монтаж: Кыйаара Юмшанова

Автор идеи: Сардаана Охлопкова