Сахафильм порадовал Шандора на отвальной❗😍🎸🔥

Об этом Дмитрий Шадрин поделился на своей странице в инстаграм.

Тапталлаах Сахафильмым коллектива бэлэхтээтэ! 😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰Наьаа уордум, ис-сурэхпиттэн . 😍😍🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗 Кыра о5о курдук долгуйдум, уордум , астынным!! Махтал!!@sakhafilm

Артист Саха Театра пишет, что чрезвычайно рад, счастлив и взволнован словно ребенок и от всего сердца благодарит коллектив Сахафильма.

Подписчики в свою очередь отметили, что будут ждать новых песен от Шандора!

Напомним, что Дмитрий Шадрин был назначен директором «Сахафильма» в 2015-м, и за эти годы якутское кино достигло небывалых высот! В этот период «Сахафильм» снял исторический и, по меркам Якутии, многобюджетный фильм «Тыгын Дархан» про земляка и, как поговаривают, предка Шандора. «Сахафильм» остается в хороших руках.