«Сахафильм»: Начинается прием заявок на фестиваль короткометражного фильма

Начинается приём заявок на Республиканский фестиваль короткометражного фильма «Республика Кино» FEST 2021/Якутск/01-04 декабря⠀

Организаторы Фестиваля: ⠀

Министерство культуры и духовного РС(Я). ⠀

АУ РС(Я) ГНК «Сахафильм». ⠀

«Республика Кино» приглашает к отбору на участие в Фестивале создателей короткометражных фильмов из Республики Саха (Якутия).

Прием заявок и работ на сайте Кинокомпании «Сахафильм» (sakhafilm.ru) с 15 октября до 15 ноября 2021 года включительно. ⠀

Республика Кино — это новый формат фестиваля, площадка для создания творческих союзов, новое видение, новое творчество, новые жанры! ⠀

Цель Фестиваля: Поиск и открытие новых имен, популяризация лучших работ. Помощь участникам конкурса реализоваться и расширить границы роста и развития. ⠀

В фестивале могут принять участие как профессиональные, так и непрофессиональные авторы киноработ. ⠀

Отбор фильмов по 4 направлениям: ⠀

— игровое⠀

— документальное⠀

— анимационное⠀

— экспериментальное⠀

Все работы продолжительностью от 5 до 45 минут. ⠀

Список участников, работы которых были отобраны для основного Конкурса Фестиваля «Республика кино», опубликуется на сайте кинокомпании «Сахафильм» после 20 ноября. ⠀

Сайт https://sakhafilm.ru ⠀

Instagram: sakhafilm⠀

Пишите на Respublika.kino@yandex.ru⠀

Следите за информацией на сайте и в инстаграм ⠀

Кинокомпании «Сахафильм».