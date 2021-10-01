«Сахафильм»: Начинается прием заявок на фестиваль короткометражного фильма
Начинается приём заявок на Республиканский фестиваль короткометражного фильма «Республика Кино» FEST 2021/Якутск/01-04 декабря⠀
Организаторы Фестиваля: ⠀
Министерство культуры и духовного РС(Я). ⠀
АУ РС(Я) ГНК «Сахафильм». ⠀
«Республика Кино» приглашает к отбору на участие в Фестивале создателей короткометражных фильмов из Республики Саха (Якутия).
Прием заявок и работ на сайте Кинокомпании «Сахафильм» (sakhafilm.ru) с 15 октября до 15 ноября 2021 года включительно. ⠀
Республика Кино — это новый формат фестиваля, площадка для создания творческих союзов, новое видение, новое творчество, новые жанры! ⠀
Цель Фестиваля: Поиск и открытие новых имен, популяризация лучших работ. Помощь участникам конкурса реализоваться и расширить границы роста и развития. ⠀
В фестивале могут принять участие как профессиональные, так и непрофессиональные авторы киноработ. ⠀
Отбор фильмов по 4 направлениям: ⠀
— игровое⠀
— документальное⠀
— анимационное⠀
— экспериментальное⠀
Все работы продолжительностью от 5 до 45 минут. ⠀
Список участников, работы которых были отобраны для основного Конкурса Фестиваля «Республика кино», опубликуется на сайте кинокомпании «Сахафильм» после 20 ноября. ⠀
Сайт https://sakhafilm.ru ⠀
Instagram: sakhafilm⠀
Пишите на Respublika.kino@yandex.ru⠀
Следите за информацией на сайте и в инстаграм ⠀
Кинокомпании «Сахафильм».
+7 (999) 174-67-82