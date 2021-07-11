11.07.2021
23:08
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Культура

Сахафильм ищет детей, похожих на Аммосова, Ойунского, Барахова

Кинокомпания «Сахафильм» объявила кастинг для детей, внешне похожих на «отцов» республики в детстве – Максима АММОСОВА, Платона ОЙУНСКОГО, Исидора БАРАХОВА для съемок фильма «Пламенный Максим».   

Источник: https://www.instagram.com/p/CRFrnvzMTAC/?utm_medium=copy_link
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