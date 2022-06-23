Сахафильм и Татаркино будут сотрудничать

В рамках Дней Татарстана в Якутии состоялся показ известных татарстанских фильмов

Кинокомпании «Сахафильм» и «Татаркино» подписали соглашение о сотрудничестве Якутская кинокомпания «Сахафильм» и киностудия «Татаркино» подписали соглашение о сотрудничестве в области кинематографии. Документ был подписан по итогам круглого стола по вопросам развития регионального кино, который проходит в рамках Дней Татарстана в Якутии, сообщает ЯСИА.

В мероприятии со стороны Татарстана приняли участие заместитель министра культуры республики Дамир Натфуллин, продюсер, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, режиссёр, член союза кинематографистов России Ильдар Ягафаров, режиссёры Алексей Барыкин и Ильшат Рахимбай. Якутское кино представили художественный руководитель «Сахафильма» Алексей Романов, режиссёры Никита Аржаков, Любовь Борисова, Петр Хики и другие. «В рамках данного соглашения мы намерены продолжать показы нашего якутского кино в Татарстане, а также начать прокат их кино у нас в республике. Также мы хотим создать совместную работу. Для этого нужны хорошие идеи или проекты. Со стороны татарстанских коллег поступило предложение о создании каталога оригинального кино. Это сайт, где будет представлены сведения о том, в каких регионах какое кино снимается — для того, чтобы люди, которые интересуются региональным кино, могли получать всю необходимую информацию. Например, весь каталог «Сахафильма» может быть представлен на этом сайте. Тем самым каждый сможет подробно узнать о наших работах или выйти на связь для сотрудничества», — рассказала руководитель кинокомпании «Сахафильм» Сардана Саввина.