Сахаэнергоэффект вступил в нацпроект «Производительность труда»

ООО МИП «Сахаэнергоэффект» вступило в нацпроект «Производительность труда»

ООО «МИП «Сахаэнергоэффект» повысит эффективность производства собственной продукции, став первым участником национального проекта «Производительность труда» в 2023 году.

Предприятие присоединилось к 18 компаниям Якутии, которые успешно внедряют инструменты повышения эффективности работы. Соглашение об участии в нацпроекте вчера, 5 апреля, подписали директор МИП «Сахаэнергоэффект» Александр Михайлов и руководитель АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Республики Саха (Якутия) Егор Петров.

«Работа в рамках нацпроекта позволит нарастить объемы производства сэндвич-панелей. На сегодня сформирована рабочая группа из числа наших сотрудников, которые проходят необходимое обучение. Проведены первоначальные мероприятия по анализу производства», — рассказал директор предприятия Александр Михайлов.

ООО «МИП «Сахаэнергоэффект» (дочерняя компания ГУП «ЖКХ РС (Я)») — давний партнер и участник в строительной сфере республики, имеющий положительный опыт в производстве труб в ППУ-изоляции, металлоизделий, ремонте котлов и других сферах эксплуатации и развития коммунальной инфраструктуры. В 2022 году предприятие запустило линию по производству трехслойных сэндвич-панелей.