Сахаэнерго завершило навигацию 2022 года

Энергетики АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро») в полном объеме завершило стратегическую навигационную кампанию по поставке топливно-энергетических ресурсов в отдаленные и труднодоступные улусы, составляющие две трети территории Якутии.

В октябре текущего года в поселок Пеледуй Ленского района была доставлена последняя партия топлива. Всего за период навигации по сложной траспортной схеме было доставлено более 72 700 тонн дизельного топлива, 200 тонн нефти и более 18 000 тонн каменного угля.

Доставка топливно-энергетических ресурсов осуществлялась по рекам Лена, Яна, Индигирка, Алдан, Колыма и северному морскому пути. В виду непростых гидрологических условий часть депонационного запаса дизельного топлива по реке Яна в объеме 2536 тонн будет доставлена по автозимнику.

Генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев поблагодарил всех участников навигации 2022 года, благодаря которой жители 23 отдаленных улусов в полном объеме обеспечены необходимым запасом топлива.

По организации навигационной кампании АО «Сахаэнерго» сотрудничает с ООО ТК «ПетроТрейд», АО «Энерготранснаб», АО «РусГидроЛогистика», ООО «СУЭК-Хакасия», АО «Хатангский морской торговый порт».

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