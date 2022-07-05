Сахаэнерго завершает первый тур навигации

АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) завершает первый тур навигации, в рамках которого осуществляется доставка водным транспортом топлива для энергообъектов в труднодоступные районы Якутии.

Энергетики завозят топливо по рекам Алдан и Лена для нужд дизельных электростанций Алданского, Олекминского и Жиганского улусов. На сегодняшний день в Олекминском районе отгружено более 1,8 тыс. тонн дизельного топлива. В Алданский отправлено 475 тонны, в Жиганский — 871 тонны.

С Усть-Куйгинской нефтебазы в поселок Батагай Верхоянского улуса по реке Яна доставлено более 4,4 тыс. тонн дизельного топлива, что составляет 59% от общего плана.

«Завоз топлива водным транспортом идет по утвержденному графику. Сейчас мы активно готовимся к арктической навигации, которая начнется в июле. Для энергоснабжения нашей зоны обслуживания планируется завезти еще 65,9 тыс. тонн дизтоплива, 18 тыс. тонн угля и 200 тонн нефти», – отметил генеральный директор Сахаэнерго Гаврил Алексеев.