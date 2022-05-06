«Сахаэнерго» выражает соболезнование министру ГУП ЖКХ Якутии

От имени коллектива АО «Сахаэнерго» и от себя лично выражаю искреннее и глубокое соболезнование министру ЖКХ и энергетики РС(Я) Вячеславу Павловичу Емельянову по поводу утраты горячо любимой матери Ирины Григорьевны Емельяновой. Скорбим вместе с вами. Терпения и душевных Вам сил. С уважением, Генеральный директор АО «Сахаэнерго» Алексеев Г.Н.

Источник: Виктория Контоева, пресс-служба АО «Сахаэнерго»

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