Сахаэнерго вынуждено применить штрафные санкции

АО «Сахаэнерго» уведомляет руководителей организаций зоны обслуживания энергокомпании о необходимости в кратчайшие сроки перезаключить договоры энергоснабжения. Эта юридическая процедура обусловлена присвоением Сахаэнерго статуса гарантирующего поставщика.

К организациям, которые не оформят новые договоры, в рамках законодательства будут применены штрафные санкции. Сахаэнерго вынуждено будет ограничить таким организациям электропотребление вплоть до полного отключения. Помимо этого, бездоговорное потребление электроэнергии с 1 сентября 2021 г. оформляется, как факт хищения. За сентябрь расчет оплаты за потребленную электроэнергию для бездоговорников увеличится в 10 раз. Это внушительные расходы для бюджета любой организации. Дела крупных и злостных должников энергокомпания передаёт в судебные органы.

«Мы искренне надеемся на ответственность потребителей-юрлиц и на то, что они не допустят таких больших расходов лишь из-за не проведенной вовремя элементарной процедуры перезаключения договора. Нужно лишь позвонить или подойти в офисы наших районных филиалов и подписать готовый документ. Наши сотрудники помогут разъяснениями, ответят на все вопросы. Приближается длинная якутская зима. Своевременное обеспечение теплом и светом для ответственного руководителя всегда должно быть задачей под номером один!», – обратился к потребителям генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев.